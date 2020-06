Unilever investuje 1 mld. eur do riešenia klimatických zmien

Londýn 15. júna (TASR) - Britsko-holandský koncern Unilever prisľúbil, že investuje 1 miliardu eur do boja proti klimatickým zmenám. Zároveň dodal, že o desaťročie skôr, než stanovuje Parížska klimatická dohoda, zredukuje emisie skleníkových plynov zo všetkých svojich výrobkov na nulu.



Jeden z najväčších výrobcov spotrebného tovaru na svete, do ktorého portfólia patria napríklad čaje Lipton či mydlá Dove, uviedol, že plánuje produkovať nulové emisie zo všetkých svojich výrobkov už v roku 2039. To je o 11 rokov skôr, než stanovuje Parížska klimatická dohoda, informovala agentúra DPA.



Investície v objeme 1 miliarda eur na boj proti zmene klímy a do udržateľných projektov plánuje firma rozložiť na 10 rokov. Investície by mali smerovať do projektov ako obnova krajiny, sekvestrácia uhlíka, ochrana prírody a vôd a zalesňovanie. Čo sa týka ubúdania lesov, firma pracuje na tom, aby jej dodávateľské siete spĺňali do roku 2023 podmienku nulového odlesňovania.



Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Alan Jope, klimatické zmeny sú naďalej veľkou hrozbou, napriek tomu, že v súčasnosti sa pozornosť presunula na riešenie otázok nerovnosti či problémov spojených s pandémiou nového koronavírusu. "Klimatické zmeny, degradácia prírody, pokles biodiverzity, nedostatok vody - všetky tieto problémy sú vzájomne prepojené a my ich musíme riešiť," povedal Jope.