United Airlines si objednali 100 Boeingov 787

Chicago 13. decembra (TASR) - Boeing získal veľkú objednávku od United Airlines. Aerolínie totiž plánujú postpandemickú expanziu a náhradu starších menej efektívnych strojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



United si objednali 100 strojov Boeing 787 Dreamliners a 100 lietadiel 737 MAX. Celková katalógová cena objednávok prestavuje 43 miliárd USD (40,71 miliardy eur) a je veľkým impulzom pre amerického výrobcu lietadiel, ktorý už dlhší čas zápasí s politickými a produkčnými problémami.



United i okrem toho zabezpečili opciu na kúpu ďalších 100 lietadiel 787 Dreamliners. Aerolínie tiež oznámili, že odložia svoju už ohlásenú objednávku na 45 lietadiel Airbus A350 minimálne do roka 2030.



Podľa šéfa United Scotta Kirbyho kľúčovým faktorom pri rozhodovaní medzi Boeingom a Airbusom v segmente veľkých lietadiel so širokým trupom bola existujúca flotila lietadiel 787. Nový typ lietadiel by totiž výrazne spomalil expanziu.



(1 EUR = 1,0562 USD)