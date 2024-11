Upravený zisk výrobcu lietadiel Embraer v 3. kvartáli prudko vzrástol

Sao Paulo 8. novembra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer oznámil za 3. kvartál rast tržieb aj upraveného zisku a zároveň potvrdil odhad vývoja tržieb za celý rok. Na druhej strane, zhoršil pôvodný odhad dodávok komerčných lietadiel. Pôvodne predpokladal, že ich môže dodať až 80, teraz očakáva, že to nebude viac ako 73. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu v piatok uviedol, že jeho tržby za 3. kvartál dosiahli 1,69 miliardy USD (1,57 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala firma objem tržieb na úrovni 1,28 miliardy USD. Čo sa týka celoročných vyhliadok, firma ponechala prognózu nezmenenú. Naďalej tak očakáva, že sa budú pohybovať od 6 miliárd do 6,4 miliardy USD.



Omnoho výraznejší rast zaznamenal čistý zisk upravený o mimoriadne položky. Ten dosiahol v 3. štvrťroku 221 miliónov USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 32,9 milióna USD. Embraer zároveň vysoko prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s upraveným ziskom na úrovni 74,8 milióna USD.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol na 356,6 milióna USD zo 149,3 milióna USD v 3. štvrťroku 2023. Aj v tomto prípade spoločnosť výrazne prekonala odhady analytikov. Tí počítali s upraveným EBITDA na úrovni 162 miliónov USD.



Na druhej strane, po zverejnení výsledkov vedenie Embraeru oznámilo, že v prípade celoročného objemu dodávok zákazníkom redukuje čísla v prípade komerčných lietadiel smerom nadol. Embraer pôvodne počítal s tým, že tento rok dodá zákazníkom od 72 do 80 komerčných lietadiel. Teraz vedenie informovalo, že odhaduje dodávky v rozsahu od 70 do 73 lietadiel.



(1 EUR = 1,0785 USD)