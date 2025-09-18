< sekcia Ekonomika
USA a Kyjev vložia do fondu na obnovu Ukrajiny po 75 miliónov USD
Ukrajina a USA podpísali dohodu o nerastných zdrojoch koncom apríla.
Autor TASR
Kyjev 18. septembra (TASR) - Ukrajina a americká inštitúcia pre financovanie rozvoja DFC (Development Finance Corporation) investujú do nového investičného fondu na rozvoj Ukrajiny spoločne 150 miliónov USD (126,72 milióna eur), a to rovnakým dielom. Fond je súčasťou dohody Kyjeva s Washingtonom o nerastnom bohatstve, ktorú krajiny podpísali pred takmer piatimi mesiacmi. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Americká DFC sa zaviazala investovať prvých 75 miliónov USD. Ukrajina pridá rovnakú sumu,“ uviedla tento týždeň ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková. Podľa DFC peniaze „budú slúžiť na podporu obnovy Ukrajiny a zotavenia ekonomiky a na posilnenie amerických dodávateľských reťazcov v oblasti prírodných zdrojov“. Svyrydenková dodala, že spočiatku sa pozornosť bude sústreďovať na energetické a infraštruktúrne projekty a na oblasť vzácnych minerálov.
Ukrajina a USA podpísali dohodu o nerastných zdrojoch koncom apríla. Na jej základe Američania získajú za investície prednostné práva v oblasti ťažby nerastných surovín na Ukrajine. USA patrili k najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Kyjevu od ruskej invázie vo februári 2022, avšak po svojom nástupe do Bieleho domu v januári tohto roka Donald Trump oznámil, že USA by mali za svoju pomoc niečo od Ukrajiny dostať.
Ukrajinská vláda plánuje do konca roka 2026 zrealizovať tri veľké projekty v rámci dohody. „Americkí partneri sa zaujímajú najmä o projekty v oblasti ťažby zemného plynu,“ povedal minister hospodárstva Oleksij Sobolev s tým, že tieto projekty sa dajú zrealizovať rýchlejšie než tie v oblasti prieskumu nerastných surovín. Dodal, že zástupcovia DFC boli tento mesiac na Ukrajine s cieľom vybrať vhodné projekty. Navštívili oblasť Kirovohradu, konkrétne oblasti s ložiskami titánových rúd a zirkónu.
(1 EUR = 1,1837 USD)
