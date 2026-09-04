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Priemysel v Chorvátsku rástol v júli najprudším tempom za 8 mesiacov
K celkovému rastu produkcie prispeli aj tovary krátkodobej spotreby, v rámci ktorých sa výroba po júnovom poklese o 1,6 % vrátila k rastu.
Autor TASR
Záhreb 4. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Chorvátsku vzrástla v júli medziročne o viac než 7 %. Vykázala tak najvýraznejší rast za posledných osem mesiacov. Údaje chorvátskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Produkcia v chorvátskom priemysle sa v júli zvýšila medziročne o 7,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci rast predstavoval 4,3 %. Júlové údaje sú najlepšie od novembra minulého roka, v ktorom priemyselná produkcia vzrástla o 8,7 %.
Výrazne sa zvýšila produkcia polotovarov, pričom tempo jej rastu sa zrýchlilo. V júni vzrástla o 14,8 %, v júli potom o 16,6 %. Najvýraznejšie zrýchlenie rastu však vykázala produkcia v energetickom sektore. Zatiaľ čo v júni rast dosiahol 1,2 %, v júli sa produkcia zvýšila až o 9,1 %.
K celkovému rastu produkcie prispeli aj tovary krátkodobej spotreby, v rámci ktorých sa výroba po júnovom poklese o 1,6 % vrátila k rastu. Ten dosiahol 1,7 %. Návrat k rastu zaznamenala aj produkcia v oblasti ťažby. Rast dosiahol 3,7 % po júnovom 6,5-percentnom poklese.
Produkcia v chorvátskom priemysle sa v júli zvýšila medziročne o 7,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci rast predstavoval 4,3 %. Júlové údaje sú najlepšie od novembra minulého roka, v ktorom priemyselná produkcia vzrástla o 8,7 %.
Výrazne sa zvýšila produkcia polotovarov, pričom tempo jej rastu sa zrýchlilo. V júni vzrástla o 14,8 %, v júli potom o 16,6 %. Najvýraznejšie zrýchlenie rastu však vykázala produkcia v energetickom sektore. Zatiaľ čo v júni rast dosiahol 1,2 %, v júli sa produkcia zvýšila až o 9,1 %.
K celkovému rastu produkcie prispeli aj tovary krátkodobej spotreby, v rámci ktorých sa výroba po júnovom poklese o 1,6 % vrátila k rastu. Ten dosiahol 1,7 %. Návrat k rastu zaznamenala aj produkcia v oblasti ťažby. Rast dosiahol 3,7 % po júnovom 6,5-percentnom poklese.