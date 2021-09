Priemysel v júli medziročne stúpol takmer o 8 %

Bratislava 10. septembra (TASR) - Priemyselná produkcia v júli tohto roka medziročne stúpla takmer o osem percent, rast podporila už druhý mesiac po sebe hlavne výroba kovov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Júlová priemyselná produkcia v niektorých odvetviach podľa úradu prekonala dokonca aj hodnoty spred pandémie nového koronavírusu, a to o štyri percentá.



Štatistici pripomenuli, že priemyselná produkcia rastie už šesť mesiacov po sebe. Z 15 sledovaných odvetví vykázalo medziročný nárast celkovo 12, pričom rasty dosahovali od 0,1 % až po 31,4 %. Táto najvyššia hodnota sa ukázala pri výrobe kovov, ktorá sa už druhý mesiac podieľa na raste priemyslu najviac. "Výroba kovov výrazne (o 27,8 %) prekročila aj produkciu z júla 2019. V posledných mesiacoch sa zlepšila situácia na trhu s oceľou, vďaka ktorej aj slovenskí producenti potvrdili zvýšenie výroby," vysvetlili štatistici.



Na celkovom raste produkcie sa podieľali aj výroba strojov a zariadení (medziročný nárast o 25,6 %) či dodávka elektriny a plynu (o 8,8 %). Zvyčajne najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov bola z hľadiska vplyvu na júlový výsledok priemyslu až na 4. mieste (nárast o 2,7 %). "Napriek tomu, že sa jej prvýkrát tento rok podarilo o 3,6 % prekonať aj produkciu spred dvoch rokov, výroba automobilov nedosahovala predpandemické júlové štandardy," poznamenali štatistici. Letné výsledky odvetvia a ich porovnanie totiž v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.



Na zvýšenie celkovej priemyselnej produkcie mala vplyv aj výroba koksu a ropných produktov (medziročný nárast o 10,6 %). Tomuto odvetviu sa zároveň podarilo najvýraznejšie, a to až o polovicu, prekročiť výrobu spred dvoch rokov.



Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení (o 12,8 %), výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (o 26,8 %). Tieto dve odvetvia spolu s výrobou textilu a odevov zároveň najvýraznejšie zaostávajú za úrovňou produkcie pred pandémiou. Sú to však podielovo menej významné odvetvia.



Medziročne sa zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o desať percent, výroba pre medzispotrebu o 8,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 8,2 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,2 %. Nižšia bola produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 %.



"V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 17,7 %, minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom 1. vlny pandémie prepad o 16 %," pripomenuli štatistici. Najvýznamnejšie zvýšenia boli pri výrobe dopravných prostriedkov (o 26,5 %), výrobe kovov (o 26,6 %), výrobe strojov a zariadení (o 27 %), dodávke elektriny a plynu (o 13,6 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 %). Produkcia klesla vo výrobe koksu a ropných produktov (o 6,7 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (o 2,6 %).