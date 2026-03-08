< sekcia Ekonomika
Priemysel v Nemecku stráca pracovné miesta
Autor TASR
Berlín 8. marca (TASR) - Kovospracujúci a elektrotechnický priemysel v Nemecku očakáva v tomto roku stratu až 150.000 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v nedeľu odvolala na zamestnávateľské združenie Gesamtmetall.
„Nachádzame sa uprostred deindustrializácie a vyhliadky sú veľmi pochmúrne. Situácia je naozaj dramatická,“ uviedol generálny riaditeľ združenia Oliver Zander. Odvetvie podľa neho čelí najväčšej kríze od založenie Spolkovej republiky Nemecko. Za hlavnú príčinu problémov označil vysoké nálady pre spoločnosti pôsobiace v Nemecku. „V Nemecku máme príliš vysoké náklady na energie, príliš vysoké dane z príjmov právnických osôb a príliš vysoké príspevky na sociálne zabezpečenie,“ povedal Zander.
Nemecký kovospracujúci a elektrotechnický priemysel podľa údajov združenia Gesamtmetall od roku 2018 stratil 270.000 pracovných miest. Vo februári počet zamestnancov v odvetví prvýkrát za vyše desať rokov klesol pod hranicu 3,8 milióna. V poslednom štvrťroku minulého roka objednávky v sektore výrazne vzrástli, k čomu prispelo niekoľko veľkých obranných zákaziek. Po očistení o tieto prevažne štátom financované zákazky však situácia s objednávkami zostáva celkovo mimoriadne slabá, upozornilo združenie Gesamtmetall.
