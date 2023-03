Priemysel v SR bol v januári nižšie o 8,6 %, klesá už štyri mesiace

Bratislava 10. marca (TASR) - Priemyselná produkcia SR v januári tohto roka medziročne klesla o 8,6 %. Priemysel tak len mierne utlmil tempo výrazného zaostávania z decembra, kedy pokles dosiahol dvojcifernú hodnotu 10,7 %. Produkcia v tomto odvetví bola medziročne nižšia už štvrtý mesiac za sebou, pričom tretí mesiac útlm prekračoval hodnotu 8 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Aktuálne slovenský priemysel v januári 2023 vyprodukoval len o 2,3 % vyššiu hodnotu ako priemerne v roku 2015. Bol to najnižší januárový výkon od roku 2017," priblížili štatistici. Porovnanie s priemerom roka 2015, ktorý predstavuje tzv. bázický index, umožňuje objektívne zhodnotenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období.



Z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu väčšina vyprodukovala menej ako pred rokom. V rámci priemyselnej výroby mal najvýznamnejší vplyv medziročný pokles vo výrobe z gumy a plastu o 13,3 %. Nasledoval vplyv poklesu vo výrobe počítačových a elektronických výrobkov o 33,2 %.



V dvoch najväčších odvetviach priemyselnej výroby produkcia tiež spomalila, ale len mierne. Vo výrobe dopravných prostriedkov predstavoval pokles 0,5 % a vo výrobe kovov 3,1 %. "Od výraznejšieho prepadu priemysel chránil rast najmä vo výrobe elektrických zariadení o 4,4 % a potom rasty do 5 % v odvetviach s malým podielom v štruktúre slovenského priemyslu, ako vo výrobe textilu, odevov a z kože, alebo vo výrobe ropných produktov vrátane koksu," konštatoval ŠÚ SR.



Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení klesla medziročne o pätinu produkcia súvisiaca s energetikou, ako aj produkcia predmetov dlhodobej spotreby. O desatinu sa znížila medzispotreba. Mierny pokles do 2 % sa prejavil aj v produkcii investičných prostriedkov a v produkcii predmetov krátkodobej spotreby.



Medzimesačne, oproti decembru 2022, sa priemyselná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov znížila o 1,5 %.