Priemysel v USA sa v júli zotavil z poklesu a jeho produkcia vzrástla

Washington 16. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v USA sa v júli zotavila z poklesu v predchádzajúcich dvoch mesiacoch a vzrástla. Prispelo k tomu výrazné zvýšenie výroby v automobilovom sektore. Ukázali to v stredu údaje centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa Fed sa celková produkcia amerického priemyslu v júli 2023 zvýšila o 1 %, najviac za šesť mesiacov. Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpne o 0,3 % po revidovanom poklese o 0,8 % v júni.



Fed informoval, že produkcia vo výrobnom sektore v júli vzrástla o 0,5 % a prekonala odhady ekonómov, ktorí očakávali jej stagnáciu. Prispela k tomu výroba motorových vozidiel a dielov, ktorá vyskočila o 5,2 %, zatiaľ čo výroba v iných odvetviach vzrástla len minimálne, o 0,1 %.



Aj produkcia v ťažobnom sektore v júli stúpla, a to o 0,5 % a výroba elektriny vyskočila o 5,4 %, keďže veľmi vysoké teploty v júli zvýšili dopyt po klimatizácii.



Ekonómovia však upozorňujú, že oživenie priemyslu v USA nemusí mať dlhé trvanie, keďže toto odvetvie čelí viacerým výzvam, ako sú slabnúci dopyt po tovare, zvýšené úrokové sadzby, prísnejšie úverové štandardy, znižovanie zásob a silný americký dolár. To všetko podľa expertov predznamenáva slabšiu priemyselnú produkciu v nasledujúcich mesiacoch.



Júlový rast produkcie nasleduje po dvoch mesiacoch poklesu v máji a júni, pričom za veľkú časť júnového poklesu je zodpovedný slabší dopyt po tovare dlhodobej spotreby.



Fed uvažuje o ďalšom zvýšení úrokových sadzieb na budúci mesiac, aby schladil infláciu, ktorá v júli dosiahla 3,2 % a pohybuje sa tak stále nad jeho cieľovou úrovňou 2 %. Mnohí analytici a obchodníci však v súčasnosti vidia veľkú šancu, že Fed v septembri úroky nezmení, ak budú súčasné trendy pokračovať.