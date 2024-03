Analytik: Priemysel v úvode roka ťahali nadol najmä automobilky

Bratislava 8. marca (TASR) - Slovenský priemysel vstúpil do nového roka poklesom, najmä v dôsledku slabších čísel v kľúčovom automobilovom priemysle. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o januárovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V medziročnom porovnaní si priemysel udržal kladné hodnoty rastu, hoci dynamika jeho medziročného rastu sa v porovnaní so záverom minulého roka spomalila o viac ako jeden percentuálny bod. Ťahúňom priemyslu ostávala aj v úvode tohto roka výroba elektrických zariadení, pomerne silne zotavenie je vidno aj u hutníkov a silné čísla si v januári pripísala aj energetika," spresnil.



Vojna na Ukrajine, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by podľa neho mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej podľa neho nie je optimistický.



"Problémy, najmä automobilovému priemyslu by dočasne mohli opäť spôsobovať aj úzke hrdlá, tentoraz v súvislosti s problémami v Suezskom prieplave. Na druhej strane, v priebehu tohto roka, najmä v jeho druhej polovici, by priemysel mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom," dodal Koršňák.



"Globálne vplyvy v podobe nízkeho ekonomického rastu, problémov na strane spotreby a stále zvýšená celková neistota, ktorá súvisí s konfliktmi na Ukrajine, v Gaze či pnutie okolo Taiwanu budú v najbližších mesiacoch ovplyvňovať aj výkon nášho priemyslu, preto môže byť vývoj v nasledujúcich mesiacoch rozkolísaný. Karty teda môže zamiešať ekonomický vývoj vo svete. Celkovo ostávame naďalej optimistickí a očakávame pokračujúce globálne oživenie, ktoré bude akcelerovať v druhej polovici roka," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v januári 2024 medziročne vzrástla o 3,6 % a po prepočítaní dlhodobého časového radu údajov z dôvodu prechodu na nové bázické obdobie roka 2021 tak rastie už šiesty mesiac po sebe. Rast produkcie podporila predovšetkým vyššia dodávka elektriny, plynu a tiež výroba kovov. Vyššiemu medziročnému rastu zabránil pokles najvplyvnejšieho odvetvia slovenského priemyslu - výroby dopravných prostriedkov.