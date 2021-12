Priemysel: Väčšina britských výrobcov zvyšuje ceny

Londýn 13. decembra (TASR) - Počet britských výrobcov, ktorí zvyšujú ceny, dosiahol najvyššiu úroveň za minimálne dve desaťročia. Ukázal to v pondelok prieskum spoločnosti Make UK a účtovníckej firmy BDO. Výsledky prieskumu prichádzajú v čase, keď centrálna banka (Bank of England, BoE) zvažuje, či tento týždeň zvýši úrokové sadzby, aby zmiernila inflačné tlaky.



Podľa prieskumu až 52 % britských výrobcov zvýšilo svoje ceny v uplynulých troch mesiacoch, už štvrtý kvartál v rade. To je viac ako 50 % výrobcov v predchádzajúcich troch mesiacoch a najväčší počet od začiatku prieskumu v roku 2000.



Za zdražovaním sú z veľkej časti problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch, ktoré vyvolala pandémia nového koronavírusu. Ekonómovia preto odhadujú, že podiel firiem, ktoré zvyšujú ceny, pravdepodobne začiatkom roka 2022 stúpne na 58 %.



Anketa tiež odhalila, že nové objednávky na domácom, britskom trhu predstihli exportné objednávky, ale v oboch prípadoch sa dopyt spomalil.



Spoločnosť Make UK uviedla, že zostáva pozitívna, pokiaľ ide o rast produkcie vo výrobe v budúcom štvrťroku, ale znížila svoju prognózu za celý rok 2021 zo 7,1 % na 6,9 % a predpovedala ďalšie spomalenie jej rastu na 3,3 % v roku 2022.



„Hoci si výrobcovia budú môcť tento rok užiť sviatočnú náladu, táto nálada bude zmiernená vplyvom eskalujúcich tlakov na náklady,“ povedal James Brougham, hlavný ekonóm spoločnosti Make UK.



Pripomenul tiež, že vzhľadom na globálnu povahu niektorých z týchto tlakov, nie je pravdepodobné, že v dohľadnej dobe ustúpia. Ostáva tak len dúfať, že v novom roku sa budú postupne zmierňovať.



Richard Austin z BDO zase poznamenal, že objednávky a produkcia zostali veľmi pozitívne v porovnaní s historickými úrovňami, ale k zlepšeniu situácie v oblasti cien vstupov, práce, logistiky a inflácie povedie "dlhá cesta".



Oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že produkcia výrobného sektora v Británii bola v októbri o viac ako 2 % nižšia ako pred pandémiou.



Na prieskume sa zúčastnilo 303 firiem a uskutočnil sa medzi 3. a 24. novembrom.



Tento týždeň sa zíde BoE, aby rozhodla o úrokových sadzbách, pričom sa bude snažiť vyvážiť rastúce inflačné tlaky s rizikom, že variant omikron nového koronavírusu spomalí zotavovanie Británie z pandémie.