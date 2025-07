Priemysel varuje pred dôsledkami odstrihnutia SR od ruského plynu

Bratislava 3. júla (TASR) - Akémukoľvek zásadnému rozhodnutiu v oblasti energetiky by mala predchádzať dôkladná analýza jeho hospodárskych a sociálnych vplyvov, vrátane posúdenia potreby primeraných kompenzačných mechanizmov a dosahu na verejné financie. Upozornili na to po štvrtkovom rokovaní so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR a Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie (DG Energy) podnikatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



Viceprezident AZZZ pre medzinárodné vzťahy a životné prostredie Roman Karlubík zároveň varoval, že v prípade, ak by bolo takéto opatrenie prijaté bez dôkladnej analýzy a primeraných kompenzačných mechanizmov, reálne hrozí prudké zvýšenie cien plynu, čo by výrazne navýšilo náklady podnikov a ohrozilo ich schopnosť konkurovať.



Energetika je podľa Karlubíka nevyhnutným základom fungovania priemyslu a ceny energií zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť slovenských podnikov. „Cenové rozdiely, ktoré by nám v rámci jednotného európskeho trhu s energiami vznikli, budú deformovať konkurenčné prostredie a výrazne oslabia postavenie slovenských podnikov na medzinárodných trhoch,“ uviedol Karlubík. Dodal, že slovenská ekonomika je silne priemyselne orientovaná, a preto akýkoľvek nepremyslený zásah do dodávok energií môže ohroziť nielen samotné podniky, ale napokon aj verejné financie a zamestnanosť.



„Spoločnosť Duslo, ako jeden z najväčších priemyselných spotrebiteľov, aktuálne spotrebúva až 10 % celkovej spotreby plynu v SR. Takýto zásah by teda neovplyvnil len jednu firmu, ale mohol by spustiť domino efekt s vážnymi hospodárskymi dôsledkami pre celé odvetvie,“ doplnil ďalší viceprezident AZZZ SR pre priemysel a generálny riaditeľ Duslo Šaľa Petr Bláha.