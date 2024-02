Výhľad priemyselnej produkcie nie je podľa analytikov optimistický

Bratislava 9. februára (TASR) - Slovenský priemysel vlani dosiahol celkový medziročný prepad produkcie o 0,6 %, keď výrazné poklesy produkcie výrobkov z gumy a plastu či počítačových výrobkov boli sanované najmä vysokým rastom produkcie v automobilovom priemysle o 4,9 %. Napriek miernemu oživeniu na konci roka však nie je výhľad priemyslu na najbližšie mesiace optimistický, zhodli sa analytici Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne.



Pokračujúca vojna na Ukrajine či efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch budú v nasledujúcich mesiacoch tlmiť rast slovenského priemyslu.



Problémy, najmä automobilovému priemyslu, by dočasne mohli opäť spôsobovať aj úzke hrdlá, tentoraz v súvislosti s problémami v Suezskom prieplave. "Na druhej strane, počas tohto roka, najmä v jeho druhej polovici, by priemysel mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom," očakáva Koršňák.



V druhej polovici roka by podľa Horňáka mohol prísť trvalejší impulz pre priemysel spolu s oživením ekonomiky eurozóny. "V dôsledku globálneho spomaľovania dochádza k útlmu aktivity priemyslu," upozornil Horňák. Dodal, že hoci je automobilový priemysel cyklickým sektorom, slovenskej ekonomike významne pomáhal odolávať aktuálnemu hospodárskemu spomaleniu. Dôvodom boli pravdepodobne aj nahromadené objednávky z čias ponukových problémov či štruktúra domácej výroby.



Ponukové problémy ale podľa analytikov postupne nahradili obavy o dopyt, keďže eurozóna a najmä Nemecko, najdôležitejší obchodný partner Slovenska, zažívajú náročné časy. "Predpokladáme, že toto bude mať v najbližších mesiacoch negatívny dopad aj na bilanciu zahraničného obchodu či príspevok k rastu HDP," očakáva Horňák.