Výrobca plastovej obuvi Crocs zaznamenal vlani rekordné tržby

Niwot 28. februára (TASR) - Americký výrobca obuvi Crocs oznámil za 4. kvartál minulého roka rekordné tržby a rekord vykázala spoločnosť aj za celý rok 2020. Výrazný rast zaznamenal aj zisk, ktorý sa z necelých 20 miliónov USD pred rokom dostal v poslednom štvrťroku minulého roka na 183 miliónov USD.



Crocs oznámil za 4. kvartál tržby na úrovni 411,5 milióna USD (339,49 milióna eur), čo medziročne predstavuje rast o 56,5 %. Firma tak prekonala aj odhady ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb na 399,51 milióna USD.



Výsledky za posledný kvartál výraznou mierou prispeli k zaznamenaniu rekordu aj za celý rok, za ktorý spoločnosť dosiahla tržby na úrovni 1,4 miliardy USD. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 12,6 %.



Šéf spoločnosti Crocs Andrew Rees očakáva, že rast tržieb bude pokračovať aj tento rok, a to vo zvýšenom tempe. Ako uviedol, firma naďalej investuje do digitalizácie a do kľúčového čínskeho trhu.



Výrazne vzrástol aj čistý zisk. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2019 zaznamenal 19,91 milióna USD, v poslednom štvrťroku minulého roka dosiahol 183,33 milióna USD. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol takzvaný upravený zisk na akciu 1,06 USD. Firma tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 78 centov.



(1 EUR = 1,2121 USD)