Výrobné ceny vo Francúzsku v septembri medziročne klesli

Paríž 27. októbra (TASR) - Výrobné ceny vo Francúzsku v septembri klesli o niečo menej ako v auguste. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INSEE.



Podľa INSEE sa ceny hotových produktov v septembri znížili medziročne o 2,4 % po poklese o 2,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Analytici pozorne sledujú tento údaj, pretože im signalizuje, ako sa bude vyvíjať spotrebiteľská inflácia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.



INSEE ďalej informoval, že ceny ropných produktov sa v septembri medziročne prepadli o 41,7 %.



V medzimesačnom porovnaní sa aprílové výrobné ceny vo Francúzsku zvýšili, a to o 0,2 %. To je mierne zrýchlenie po náraste o 0,1 % v auguste.



Na septembrovom medzimesačnom zvýšení cien hotových produktov sa výraznou mierou podieľal rast cien v banskom a ťažobnom sektore, zdraženie energií a tiež vody o 1,6 %, zatiaľ čo vo výrobe ceny klesli o 0,1 %.