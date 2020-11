Peking 30. novembra (TASR) - Výrobný sektor v Číne pokračoval v novembri v expanzii a najrýchlejším tempom za viac ako tri roky. Čína tak zrejme bude prvou významnou ekonomikou, ktorá sa úplne zotaví z krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu. Ukázali to v pondelok oficiálneho údaje čínskeho štatistického úradu.



Podľa štatistikov sa index nákupných manažérov z čínskeho výrobného sektora v novembri zvýšil na 52,1 bodu z 51,4 bodu v októbri. Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 51,5 bodu. Hodnota indexu sa pritom viac vzdialila od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Štatistický úrad uviedol tiež, že aj index nákupných manažérov sektora služieb v novembri vzrástol, a to na 56,4 z 56,2 bodu v októbri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že dosiahne 56,3 bodu.



Rozsiahly čínsky priemyselný sektor sa vracia na úroveň pred pandémiou a tvrdými blokádami na zabránenie šírenia vírusu začiatkom tohto roka, ktoré ochromili obrovské časti čínskej ekonomiky. Rýchly nárast nových infekcií a s tým spojené zavádzanie obmedzení na mnohých kľúčových trhoch Číny, by však mohli narušiť dopyt po čínskom exporte.