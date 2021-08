Výsledky Estée Lauder vo 4. kvartáli prekonali očakávania trhu

New York 19. augusta (TASR) - Výsledky amerického výrobcu kozmetiky Estée Lauder Companies prekonali vo 4. kvartáli uplynulého fiškálneho roka očakávania trhu. Firma profitovala z oživenia dopytu po make-upoch a rúžoch po tom, čo Američania opäť začali chodiť viac von po uvoľnení protiepidemických reštrikcií.



V minulom roku pomohli spoločnosti vykompenzovať pokles tržieb v segmente make-upov vysoké online predaje, nárast dopytu v Číne a investície do produktov starostlivosti o pleť. Po tom, čo sa Američania vďaka vakcinácii opäť začali vracať na pracoviská a športoviská, do reštaurácií a barov, sa predaj produktov v oblasti dekoratívnej kozmetiky zotavil.



Čisté tržby firmy za tri mesiace od apríla do konca júna stúpli na 3,94 miliardy USD (3,36 miliardy eur) z 2,43 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali s tržbami na úrovni 3,75 miliardy USD. Tržby v segmente dekoratívnej kozmetiky vyskočil o 76 % na 960 miliónov USD.



Zisk dosiahol 1,02 miliardy USD alebo 2,76 USD na akciu po strate 460 miliónov USD alebo 1,28 USD na akciu pred rokom. Zisk očistený o mimoriadne položky predstavoval 287 miliónov USD alebo 0,78 USD na akciu, pričom analytici prognózovali 0,50 USD na akciu.



(1 EUR = 1,1723 USD)