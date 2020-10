Výsledky PepsiCo v 3. kvartáli prekonali očakávania trhu

New York 1. októbra (TASR) - Hospodárske výsledky amerického výrobcu nealkoholických nápojov PepsiCo v uplynulom štvrťroku prekonali očakávania trhu. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní posilnili o 2 %.



Tržby koncernu sa v 3. kvartáli (do 5. septembra) zvýšili o 5,3 % na 18,09 miliardy USD (15,45 miliardy eur) zo 17,19 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Analytici počítali so 17,23 miliardy USD. Organicky tržby vzrástli o 4,2 %. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,66 USD pri očakávaných 1,49 USD. Čistý zisk stúpol na 2,29 miliardy USD z 2,1 miliardy USD.



Koncern aktuálne počíta v prebiehajúcom roku s organickým nárastom tržieb o 4 % a jadrovým ziskom na akciu na úrovni 5,50 USD, čo je o 38 centov menej v porovnaní s pôvodnou prognózou.



(1 EUR = 1,1708 USD)