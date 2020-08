Výstavba závodu Messer Tatragas v Šali bude ukončená do dvoch rokov

Šaľa 21. augusta (TASR) – Montážou dvoch obrích zásobníkov na dusík a argón pokračuje výstavba závodu Messer Tatragas v Šali. Obidva 27 metrov vysoké zásobníky, každý s objemom 210.000 litrov, majú priemer 4,3 metra a hmotnosti 62 a 72 ton. Prevádzkový tlak ľahšieho z nich, určeného na kvapalný argón, sú tri bary. Ťažší zásobník je určený na dusík, jeho prevádzkový tlak je deväť barov. Zásobníky slúžia na skladovanie vyrobeného kvapalného argónu, respektíve kvapalného dusíka, ktorý je potrebný v procese výroby, informovalo vedenie spoločnosti.



Ďalším významným krokom pri výstavbe fabriky, ktorá by mala byť ukončená v roku 2022, bude montáž kompresorov, systému predčistenia spracúvaného plynu a následne dovoz a montáž hlavnej separačnej kolóny. Tento kolos bude mať výšku cez 30 metrov a hmotnosť vyše 100 ton.



„Materská spoločnosť sa rozhodla investovať práve do slovenskej pobočky. Ide o prvú výrobňu argónu v Messer Group spracovaním odplynu. Naša ročná produkcia argónu by mohla predstavovať približne 7500 ton. Bude to najväčšia výroba argónu na Slovensku,“ povedal Michal Paľa, konateľ Messer Tatragas.



Vzácny plyn bude vyrábaný unikátnym spôsobom recyklácie exhalátov z vedľajšej výroby čpavku, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Jeho jednotlivé zložky budú kryogénne separované a následne poslané ako suroviny naspäť do výrobnej jednotky, z ktorej prišli. Vyrobený čistý argón je určený na ďalší predaj do okolitých štátov. Jeho využitie je najmä pri zváraní v ochrannej atmosfére, inertizácii pri vysokých teplotách či vo vinárstve. Spotreba argónu stúpa aj v najrôznejších medicínskych aplikáciách.



Messer Tatragas je členom skupiny Messer, ktorá zamestnáva viac ako 5800 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 1,3 miliardy eur. Messer Tatragas je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Spoločnosť vznikla v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika Bratislava. Od roku 1998 je stopercentnou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group.