Zürich 20. októbra (TASR) - Vývoz švajčiarskych hodiniek v septembri klesol, aj keď v Číne dopyt po luxusnom tovare vzrástol. Ukázali to v utorok údaje Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu.



Konkrétne, vývoz hodiniek zo Švajčiarska sa v septembri znížil medziročne o 12 %. To je zhruba rovnaký pokles ako v auguste. Za deväť mesiacov do konca septembra klesol vývoz švajčiarskych hodiniek o 28,3 %. Federácia ďalej uviedla, že v septembri opäť zaznamenala výrazné zníženie celkového exportu náramkových hodiniek, o 25,2 %.



Vývoz do Číny pritom medziročne vzrástol o 78,7 % , vďaka oživeniu tamojšej domácej spotreby po kríze, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Ale zároveň, ďalšie hlavné trhy švajčiarskych hodinárov, ako sú USA, Hongkong, Japonsko, Singapur, Južná Kórea, Európa a Spojené kráľovstvo, vykázali prudký pokles dopytu po hodinkách zo Švajčiarska, pretože ich ekonomiky stále zápasia s pandémiou. Len Holandsko zaznamenalo rast dopytu, už tretí mesiac po sebe, a to najmä vďaka spätnému vývozu na iné trhy.