Zákazníci zrušili Boeingu ďalších 12 objednávok na 737 MAX

Airbus. Foto: TASR/AP

Seattle 10. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zaznamenal v októbri zrušenie ďalších 12 objednávok na lietadlá 737 MAX. Zároveň v minulom mesiaci dodal zákazníkom 13 lietadiel, o sedem menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Boeingu.Spoločnosť uviedla, že štyri objednávky zrušila China Development Bank Financial Leasing, ďalšie tri letecká spoločnosť Oman Air, jednu firma Smartwings, vlastník českých aerolínií ČSA, a zvyšné štyri nemenovaní kupci. Boeing tak do dnešných dní eviduje zrušenie 448 objednávok na 737 MAX zákazníkmi. Na základe účtovných pravidiel však firma musela vyradiť zo zoznamu objednávok ďalšie lietadlá, takže za celý rok 2020 dosahuje počet zrušených objednávok na 737 MAX celkovo 1043.Americký Federálny letecký úrad (FAA), ktorý skúma úpravy urobené na 737 MAX po tom, ako boli v marci minulého roka lietadlá pre dve tragické havárie uzemnené, informoval, že tento proces plánuje dokončiť "". Zdroje blízke FAA pre agentúru Reuters uviedli, že lietadlá 737 MAX by mohli dostať povolenie na návrat do prevádzky na budúci týždeň.V poslednom období však firmu Boeing, podobne ako jej európskeho konkurenta Airbus, poškodzuje pandémia nového koronavírusu, ktorá obmedzila dopyt po leteckej doprave. Navyše, situáciu Boeingu môžu skomplikovať dovozné clá zo strany Európskej únie za dotácie USA pre túto firmu. Tie EÚ začala uplatňovať práve od utorka, pričom lietadlá Boeingu sú zaťažené clom vo výške 15 %.Čo sa týka dodávok, Boeing ich v októbri zrealizoval 13. Iba mierne tak vylepšil údaje zo septembra, keď zákazníkom dodal 10 lietadiel. V októbri minulého roka to bolo 20 lietadiel. Od januára do konca októbra dodala americká spoločnosť zákazníkom celkovo 111 strojov, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 321 lietadiel.