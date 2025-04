Zisk Adidasu vzrástol v 1. kvartáli na viac než dvojnásobok

Herzogenaurach 29. apríla (TASR) - Nemecký výrobca športovej obuvi a doplnkov Adidas oznámil za 1. štvrťrok rast zisku na viac než dvojnásobok. Zároveň však varoval, že dovozné clá amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšia ceny jeho produktov v USA a obchodná politika Spojených štátov bude mať negatívny vplyv na zotavovanie spoločnosti. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Čistý zisk Adidasu dosiahol v 1. štvrťroku tohto roka 428 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma čistý zisk 170 miliónov eur. Zisk na akciu sa zvýšil z 0,95 eura na 2,40 eura.



Prevádzkový zisk spoločnosti dosiahol 610 miliónov eur. Aj v tomto prípade je to výrazné zvýšenie, keď pred rokom vykázal Adidas kvartálny prevádzkový zisk na úrovni 336 miliónov eur.



Tržby vzrástli približne o 13 % na 6,15 miliardy eur. Po predaji zvyšných zásob obuvi značky Yeezy v minulom roku výsledky za 1. štvrťrok už nezahrnujú žiadne príjmy z predaja tejto značky, ktorá vlani prispela k príjmom sumou zhruba 150 miliónov eur.



Vyhliadky na nasledujúce obdobie sú však podľa spoločnosti neisté. Firma realizuje veľkú časť produkcie v ázijských krajinách, na ktoré Trump uvalil vysoké clá. Časť výroby má Adidas aj v Číne, voči ktorej Trump zaviedol dovozné clá na úrovni 145 %.



Šéf Adidasu Björn Gulden povedal, že spoločnosť už znížila export svojich výrobkov z Číny do USA „na minimum,“ napriek tomu je stále „do určitej miery vystavená vysokým americkým clám“. Podľa Guldena problémom je najmä to, že Trump uvalil clá aj na ďalšie krajiny. „To nám v konečnom dôsledku zvýši náklady na výrobu všetkých našich produktov určených pre trh USA,“ dodal šéf Adidasu.



USA sú pre Adidas kľúčovým trhom. Vlani sa Spojené štáty podieľali na celkovom objeme tržieb spoločnosti viac než pätinou.