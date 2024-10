Zisk aj tržby Saab v 3. štvrťorku vzrástli

Štokholm 22. októbra (TASR) - Švédsky výrobca vojenskej techniky Saab v utorok oznámil väčší nárast prevádzkového zisku v 3. štvrťroku 2024, ako mu predpovedali analytici. Potvrdil svoju prognózu tržieb a ziskov v tomto roku, keďže štáty v Európe investujú do výzbroje. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk výrobcu stíhačiek Gripen, ponoriek a ďalšej vojenskej techniky vrátane rakiet, hardvéru a technicky vyspelej elektroniky sa v 3. štvrťroku 2024 zvýšil o 48 % na 972 miliónov švédskych korún (85,06 milióna eur) z minuloročných 656 miliónov SEK.



Prevádzkový zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vzrástol o 38 % na 1,19 miliardy SEK z 859 miliónov SEK pred rokom a prekonal očakávania analytikov vo výške 1,14 miliardy SEK. Marža EBIT stúpla na 8,8 % zo 7,5 % v predchádzajúcom roku.



Tržby dosiahli 13,55 miliardy SEK, čo je o 18 % viac ako 11,53 miliardy SEK v predchádzajúcom roku, pričom rast zaznamenali všetky podnikové divízie. Hodnota objednávok v sledovanom období stúpla o 41 % na 21,17 miliardy SEK.



Saab zopakoval svoju prognózu organického rastu tržieb v roku 2024 o 15 až 20 % s tým, že predpokladá rast skôr bližšie k hornej hranici tohto rozsahu.



"Stále vidíme stúpajúci dopyt, keďže európske štáty potrebujú doplniť svoje vojenské zásoby, čo si bude vyžadovať dlhodobé úsilie. To sa odráža v našom veľkom príjme objednávok v 3. štvrťroku," uviedol Micael Johansson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Saab.



Švédska firma v snahe uspokojiť rastúci dopyt plánuje investovať do zvyšovania kapacity, automatizácie výroby a budovania nových závodov.



(1 EUR = 11,4275 SEK)