Zisk Campbell Soup v 2. kvartáli vzrástol

New York 4. marca (TASR) - Americká potravinárska firma Campbell Soup zaznamenala v 2. kvartáli svojho finančného roka 2019/20 nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov. Zvýšila preto prognózu upraveného zisku za celý rok do konca júla 2020, ale potvrdila prognózu tržieb.



Spoločnosť v stredu oznámila, že v uplynulom štvrťroku do konca januára 2020 dosiahla čistý zisk 350 miliónov USD (314,83 milióna eur) alebo 56 centov na akciu. To bolo viac ako 325 miliónov USD alebo 58 centov/akcia v predchádzajúcom roku.



Upravený zisk dosiahol 72 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali zisk 66 centov/akcia.



Tržby klesli na 2,16 miliardy USD z 2,17 miliardy USD rok predtým, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahnu 2,15 miliardy USD.



Campbell Soup vykázala v 2. kvartáli úspory vo výške 45 miliónov USD.



Spoločnosť Campbell Soup zvýšila svoju prognózu zisku v súčasnom fiškálnom roku na 2,55 až 2,60 USD na akciu z predchádzajúcich 2,50 až 2,55 USD/akcia. Pokiaľ ide o tržby, naďalej očakáva, že buď klesnú o 1 %, alebo vzrastú maximálne o 1 %.



(1 EUR = 1,1117 USD)