Zisk čínskych priemyselných podnikov vzrástol v septembri vyše 10 %

Peking 27. októbra (TASR) - Zisk čínskych priemyselných podnikov pokračoval v septembri v raste, už piaty mesiac po sebe, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Uviedol to v utorok čínsky štatistický úrad.



Zisk priemyselných podnikov dosiahol v septembri 646,43 miliardy jüanov (81,47 miliardy eur), čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 10,1 %. V auguste však tempo rastu predstavovalo 19,1 %. Pod výrazné spomalenie rastu ziskov sa čiastočne podpísal rast cien surovín.



Od začiatku roka zisk priemyselných firiem klesol, tempo poklesu sa však v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím zmiernilo. Zatiaľ čo zisk priemyselných podnikov za osem mesiacov do konca augusta klesol o viac než 4 %, za obdobie od januára do konca septembra dosiahol pokles 2,4 %.



(1 EUR = 7,9342 CNY)