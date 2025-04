Zisk Colgate-Palmolive v 1. štvrťroku vzrástol, tržby klesli

New York 25. apríla (TASR) - Americký výrobca spotrebného tovaru Colgate-Palmolive oznámil za 1. štvrťrok 2025 nárast zisku. A väčší, ako analytici očakávali, aj keď jeho tržby klesli. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Konkrétne, čistý zisk spoločnosti so sídlom v New Yorku sa za tri mesiace do konca marca 2025 zvýšil o 1,02 % na 690 miliónov USD (606,54 milióna eur) alebo 85 centov na akciu zo 683 miliónov USD alebo 83 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Upravený zisk bez jednorazových nákladov dosiahol 91 centov na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, očakávali za 1. štvrťrok zisk 86 centov na akciu.



Tržby spoločnosti v 1. štvrťroku klesli o 3 % na 4,91 miliardy USD z 5,065 miliardy USD v minulom roku. Prekonali však odhady Wall Street, ktorá predpovedala Colgate-Palmolive tržby 4,86 miliardy USD.



Pokiaľ ide o prognózu na rok 2025, spoločnosť Colgate-Palmolive očakáva organický rast predaja v rozmedzí 2 % a 4 % a nárast čistých tržieb o jednociferné percento.



(1 EUR = 1,1376 USD)