Tržby spoločnosti Coty v 1. kvartáli vzrástli

New York 8. novembra (TASR) - Kozmetický gigant Coty zaznamenal v 1. kvartáli svojho obchodného roka 2021/2022 pokles zisku, ale menší, ako mu predpovedali analytici. Jeho tržby vzrástli. Prispelo k tomu oživenie maloobchodného predaja v Ázii a Európe. Koncern zároveň zvýšil svoju prognózu ročného organického predaja



Upravený zisk spoločnosti bez jednorazových položiek za tri mesiace do konca septembra 2021 klesol na 63,1 milióna USD (54,78 milióna eur) alebo 8 centov na akciu z 91,3 milióna USD alebo 12 centov/akcia pred rokom. Analytici však očakávali ešte nižší zisk, a to 3 centy na akciu.



Tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli o 22,3 % na 1,37 miliardy USD z 1,12 miliardy USD v minulom roku.



Predajca kozmetiky uviedol, že je optimistický, pokiaľ ide o súčasný "vianočný" štvrťrok, keďže dopyt po vôňach a produktoch na líčenie sa zvýšil po zmiernení obmedzení a postupnom návrate ľudí do kancelárií, na večierky a spoločenské udalosti.



Spoločnosť Coty, ktorej predaj po vypuknutí pandémie nového koronavírusu vlani na jar tvrdo zasiahla slabá návštevnosť v bezcolných obchodoch, teraz zaznamenáva oživenie aj v tomto segmente, pretože ľudia začínajú opäť cestovať.



Coty zápasí tiež s problémami v dodávateľskom reťazci a so stúpajúcimi cenami vstupných surovín. Napriek tomu predpovedá upravený zisk na akciu za celý rok do konca júna 2022 v pásme 19 až 23 centov namiesto predchádzajúcich 20 centov.



Vlastník značiek Max Factor, CoverGirl, Kylie Cosmetics a ďalších tiež predpovedá rast organických tržieb v aktuálnom fiškálnom roku o nízke dvojciferné percento.



Spoločnosť Coty v separátnej správe uviedla, že predá 4,7 % zo svojho podielu v značke Wella spoločnosti KKR & Co. Hodnota transakcie sa odhaduje na približne 215,7 milióna USD. Po predaji bude mať Coty 25,9-percentný podiel vo Welle.



(1 EUR = 1,1519 USD)