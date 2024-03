Zisk francúzskeho koncernu Thales klesol vlani o takmer desatinu

Paríž 5. marca (TASR) - Francúzsky zbrojársky a technologický koncern Thales zaznamenal v minulom roku pokles zisku o takmer desatinu, pod čo sa však podľa firmy podpísali jednorazové položky. Informovala o tom agentúra DPA.



Čistý zisk firmy Thales, najväčšieho výrobcu obrannej elektroniky v Európe, dosiahol vlani 1,02 miliardy eur. Oproti roku 2022 to predstavuje pokles o 9 %. Po úprave o mimoriadne položky však zisk vzrástol z 1,56 miliardy v roku 2022 na 1,77 miliardy eur.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol 2,13 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 sa tak zvýšil o 10,2 %. Na organickej báze sa EBIT zvýšil o 10,9 %. EBIT marža vzrástla z 11 % v roku 2022 na 11,6 %.



Tržby spoločnosti, ktorá okrem obrannej vyrába aj civilnú leteckú elektroniku, satelity a identifikačné systémy, dosiahli vlani 18,43 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast o 5 %. Na organickej báze sa zvýšili o 7,9 %.



V roku 2024 počíta Thales s rastom tržieb na organickej báze v rozmedzí od 4 do 6 %. Dosiahnuť by tak mali od 19,7 miliardy až 20,1 miliardy eur.