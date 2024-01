Zisk General Electric vo 4. kvartáli klesol

New York 23. januára (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) vykázal za 4. štvrťrok 2023 pokles zisku, ale menší, ako mu predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



GE v utorok oznámil, že jeho čistý zisk pripadajúci na bežných akcionárov vo 4. štvrťroku 2023 klesol o 24 % na 1,59 miliardy USD (1,46 miliardy eur) alebo 1,45 USD na akciu z 2,10 miliardy USD alebo 1,90 USD na akciu v predchádzajúcom roku.



Zisk z pokračujúcich operácií sa znížil o 6 % na 1,59 miliardy USD alebo 1,44 USD na akciu z 1,69 miliardy USD alebo 1,53 USD/akcia v minulom roku.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 1,03 USD na akciu. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali za 4. štvrťrok zisk 0,90 USD na akciu.



Tržby v uplynulom 4. štvrťroku vzrástli o 15 % na 19,42 miliardy USD zo 16,83 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 17,42 miliardy USD.



V 1. štvrťroku 2024 spoločnosť predpokladá upravený zisk v rozsahu 0,60 až 0,65 USD na akciu pri náraste tržieb o vysoké jednociferné percento.



Wall Street predpovedá spoločnosti zisk 0,72 USD na akciu a rast výnosov o 5,9 % na 15,35 miliardy USD za 1. štvrťrok.



Konglomerát so 135-ročnou históriou sa pripravuje na rozdelenie začiatkom apríla. Po odčlenení svojich prevádzok v oblasti zdravotnej starostlivosti v roku 2022 rozdelí letecké a energetické podniky do samostatných subjektov, čím vyvrcholí viacročné úsilie generálneho riaditeľa Larryho Culpa o záchranu výroby.



(1 EUR = 1,089 USD)