Zisk Inter IKEA v roku 2023/2024 vzrástol, aj keď tržby klesli

Štokholm 8. novembra (TASR) - Švédska spoločnosť Inter IKEA, ktorá je vlastníkom nábytkárskej značky IKEA, oznámila za minulý obchodný rok 2023/2024 nárast zisku vďaka nižším úrokovým platbám. Jej tržby pritom klesli, keďže znížila ceny v priemere o 15 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Za redukciou cien je snaha zvýšiť cenovú dostupnosť produktov IKEA po tom, čo v rokoch 2021 - 2022 spoločnosť výrazne zdvihla svoje ceny, keďže problémy v dodávateľskom reťazci a vojna na Ukrajine priniesli nárast nákladov na vstupné suroviny.



Zníženie cien stlačilo tržby Inter IKEA vo finančnom roku, ktorý sa skončil 31. augusta 2024, o 8,9 % na 26,5 miliardy eur. Inter IKEA však tvrdí, že nižšie ceny povzbudzujú zákazníkov, aby nakupovali viac, čo pomohlo zvýšiť prevádzkový zisk v sledovanom období na 2,3 miliardy eur z 2,2 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



"Dalo by sa povedať, že v hrubých rysoch sme späť tam, kde sme boli s cenami pred pandémiou ochorenia COVID-19, ak by ste to upravili o infláciu," povedal finančný riaditeľ Henrik Elm. Dodal, že cieľom spoločnosti je v tomto obchodnom roku ešte viac znížiť ceny, ale neposkytol žiadny odhad.



Zníženie cien ovplyvnilo veľkoobchodný predaj Inter IKEA maloobchodníkom a zasiahlo aj franšízový poplatok vo výške 3 % z čistého predaja. Čistý zisk napriek tomu vyskočil na 2,2 miliardy eur z vlaňajších 1,6 miliardy eur, najmä vďaka nižším nákladom na úrokové sadzby po tom, čo spoločnosť minulý rok splatila veľkú pôžičku.



Inter IKEA otvorila novú továreň na Slovensku a v rámci investícií do svojej výroby rozširuje továreň vo Švédsku. Približne 10 % produktov, ktoré Inter IKEA predáva, vyrába vo vlastných továrňach a zvyšok pochádza od externých dodávateľov.



Poskytovateľ franšízy IKEA uviedol tiež, že podpísal dohodu o akvizícii maloobchodných prevádzok IKEA v Estónsku, Litve a Lotyšsku od súčasného franšízanta Hof Group, pričom transakcia by sa mala uzavrieť v decembri 2024, ak získa súhlas regulačných orgánov.