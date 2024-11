Zisk klenotníckej firmy Richemont klesol v 1. polroku o takmer 70 %

Bern 8. novembra (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 1. polrok súčasného obchodného roka pokles tržieb aj zisku, pričom čistý zisk klesol o takmer 70 %. Dôvodom je pokračujúci slabý dopyt na ázijskom trhu, najmä v Číne, ktorej nepriaznivý vývoj ekonomiky obmedzuje dopyt zo strany tamojších spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Piaget či Chloé, zaznamenala za 1. polrok súčasného obchodného roka čistý zisk 458 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 69,7 %.



Výrazný pokles zaznamenal aj prevádzkový zisk, a to o takmer pätinu. Dosiahol 2,21 miliardy eur, o 17 % menej než za 1. polrok obchodného roka 2023/2024. Výsledkom je prevádzková marža na úrovni 21,9 %, čo je o 410 bázických bodov menej než za prvých šesť mesiacov roka 2023/2024. Výsledok zaostal za odhadmi analytikov, ktorí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 2,47 miliardy eur.



Pokles vykázali aj tržby a aj v tomto ukazovateli zaostala firma za očakávaniami. Tržby klesli z 10,22 miliardy eur pred rokom na 10,07 miliardy eur, pričom analytici počítali s rastom tržieb približne o 1 %.



Ich vývoj ovplyvnila najmä oblasť Ázie a Tichomoria a v rámci neho Čína. Práve pokles tržieb v Číne o dvojciferné hodnoty viedol k zníženiu tržieb Richemontu v celej oblasti Ázie a Tichomoria o takmer pätinu. V ďalších regiónoch, v ktorých švajčiarska klenotnícka firma pôsobí, zaznamenala rast tržieb, pokles dopytu v Ázii však tieto regióny nedokázali kompenzovať.