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Zisk koncernu Siemens Energy sa viac ako zdvojnásobil
V účtovnom roku 2027 Siemens Energy očakáva rast ziskovej marže.
Autor TASR
Mníchov 11. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy vo svojom uplynulom účtovnom roku, ktorý sa skončil v závere septembra, viac ako zdvojnásobil čistý zisk na 4,1 miliardy eur. Spoločnosť zároveň v stredu uviedla, že jej tržby vzrástli o 15,5 % na 44,2 miliardy eur a nepretržite stúpa objem nevybavených objednávok, ktorý dosahuje rekordnú sumu 164 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Na rozdiel od mnohých iných nemeckých firiem spoločnosť Siemens Energy v ostatnom čase vytvára pracovné miesta. Na konci fiškálneho roka 2026 mala na celom svete 108.000 zamestnancov, čo bolo o približne 5000 viac než v predchádzajúcom roku. V Nemecku sa počet zamestnancov koncernu medziročne zvýšil o 2000 na 29.000. „Po veľmi úspešnom roku teraz vidíme plody našej práce,“ povedal generálny riaditeľ Christian Bruch.
Spoločnosť Siemens Energy, ktorá sa zo skupiny Siemens vyčlenila v roku 2020, ťaží z rastúceho dopytu po elektrickej energii. Ten je v poslednom čase podporený najmä rozvojom dátových centier. Podľa šéfa koncernu Christiana Brucha tvoria objednávky plynových turbín a sieťových zariadení pre dátové centrá približne 15 miliárd eur, čo predstavuje 9,1 % z celkového objemu nevybavených objednávok.
V účtovnom roku 2027 Siemens Energy očakáva rast ziskovej marže. Predpokladá, že stúpne na úroveň 14 až 16 % z hodnoty 12,4 %, na ktorej bola v účtovnom roku 2026.
Na rozdiel od mnohých iných nemeckých firiem spoločnosť Siemens Energy v ostatnom čase vytvára pracovné miesta. Na konci fiškálneho roka 2026 mala na celom svete 108.000 zamestnancov, čo bolo o približne 5000 viac než v predchádzajúcom roku. V Nemecku sa počet zamestnancov koncernu medziročne zvýšil o 2000 na 29.000. „Po veľmi úspešnom roku teraz vidíme plody našej práce,“ povedal generálny riaditeľ Christian Bruch.
Spoločnosť Siemens Energy, ktorá sa zo skupiny Siemens vyčlenila v roku 2020, ťaží z rastúceho dopytu po elektrickej energii. Ten je v poslednom čase podporený najmä rozvojom dátových centier. Podľa šéfa koncernu Christiana Brucha tvoria objednávky plynových turbín a sieťových zariadení pre dátové centrá približne 15 miliárd eur, čo predstavuje 9,1 % z celkového objemu nevybavených objednávok.
V účtovnom roku 2027 Siemens Energy očakáva rast ziskovej marže. Predpokladá, že stúpne na úroveň 14 až 16 % z hodnoty 12,4 %, na ktorej bola v účtovnom roku 2026.