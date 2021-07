Zisk Lockheed Martin v 2. kvartáli vzrástol

Bethesda 26. júla (TASR) – Americký zbrojársky koncern Lockheed Martin v pondelok uviedol, že v uplynulom 2. štvrťroku zaznamenal nárast tržieb aj zisku. Prispela k tomu jeho vesmírna divízia, ale zároveň problémy v divízii leteckej techniky spôsobili, že zisk spoločnosti mierne zaostal za odhadom analytikov.



Vypuknutie globálnej pandémie nového koronavírusu pred rokom tvrdo zasiahlo obranný priemysel a jeho dodávateľský reťazec, čo spôsobilo odstávky, problémy s komponentami a meškania.



Čerstvá podpora priemyslu prišla minulý týždeň, keď výbor Senátu USA pre ozbrojené služby, v ktorom majú prevahu demokrati, zverejnil návrh rozpočtu na obranu pre rok 2022. Ten počíta so zvýšením výdavkov o 25 miliárd USD, z čoho by mohli profitovať obranné spoločnosti vrátane Lockheed Martin.



Takzvaný základný zisk Lockheed sa za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil na 1,82 miliardy USD (1,55 miliardy eur), čo predstavuje 6,52 USD na akciu, z 1,63 miliardy USD alebo 5,79 USD/akcia vlani v rovnakom období.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, však očakávali, že zarobí o niečo viac, a to 6,53 USD na akciu.



Tržby Lockheed Martin v 2. štvrťroku vzrástli o 5 % na 17,03 miliardy USD zo 16,22 miliardy USD v minulom roku.



Tržby najväčšej divízie Lockheed v oblasti letectva, ktorá vyrába stíhačky F-35, sa pritom zvýšili o 2,5 % na 6,6 miliardy USD.