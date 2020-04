Zisk Samsung Electronics v 1. kvartáli mierne klesol

Soul 29. apríla (TASR) - Čistý zisk Samsung Electronics sa v 1. kvartáli mierne znížil. Koncern uviedol, že pandémia nového koronavírusu mala na výsledky len slabý vplyv. Varoval však pred ďalším poklesom, keďže pandémia výrazne zasiahla dopyt.



Čistý zisk za tri mesiace od januára do marca medziročne klesol o 3,1 % na 4,88 bilióna KRW (3,68 miliardy eur). Prevádzkový zisk sa však zvýšil o 3,43 % na 6,35 bilióna KRW. Tržby vzrástli o 5,61 % na 55,33 bilión KRW.



Divízia polovodičov zaznamenala konsolidované tržby vo výške 17,64 bilióna KRW a prevádzkový zisk 3,99 bilióna KRW. Konsolidované tržby divízie displejových panelov dosiahli 6,58 bilióna KRW, pričom divízia zaznamenala prevádzkovú stratu 29 miliárd KRW. Konsolidované tržby vlajkovej divízie IT a mobilnej komunikácie predstavovali 26 biliónov KRW a jej prevádzkový zisk 2,65 bilióna KRW.



Najväčší svetový výrobca smartfónov na svete varoval, že v 2. štvrťroku zisk zrejme klesne, keďže pandémia nového koronavírusu má výrazný negatívny vplyv na dopyt po viacerých kľúčových produktoch koncernu. Týka sa to napríklad televízorov a smartfónov, naopak, Samsung počíta s tým, že dopyt po pamäťových čipoch zostane vysoký.



Výsledky za 1. štvrťrok ukázali len mierny vplyv pandémie, uviedol analytik firmy Strategy Analytics Woody Oh. Dodal, že jej reálny dosah sa ukáže až v 2. kvartáli.



(1 EUR = 1325,80 KRW)