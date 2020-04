Zisk švédskej oceliarne SSAB v 1. kvartáli strmo klesol

Štokholm 27. apríla (TASR) - Švédsky výrobca ocele SSAB AB v pondelok oznámil strmý pokles čistého zisku v 1. štvrťroku, až o 86 %. A uviedol, že plánuje zredukovať náklady s cieľom ušetriť ročne viac ako 1 miliardu švédskych korún (91,98 milióna eur), keďže sa prispôsobuje menšiemu dopytu po oceli v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Čistý zisk SSAB za tri mesiace do konca marca 2020 klesol na 176 miliónov SEK z 1,28 miliardy SEK pred rokom a tržby sa znížili na 18,77 miliardy SEK z 20,02 miliardy SEK vlani.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali čistý zisk 173 miliónov SEK a tržby 17,78 miliardy SEK.



Oceliareň zaviedla skrátený pracovný čas a oznámila prepúšťanie. Výrazne znížila aj externé služby, odložila nové projekty a preveruje všetky ostatné náklady. Tieto opatrenia by jej mali priniesť ročné úspory vo výške viac ako 1 miliardy SEK.



SSAB odkladá strategické investície vo výške najmenej 500 miliónov SEK, ktoré boli plánované na rok 2020, ale investície do údržby sa budú vykonávať podľa plánu.



Spoločnosť SSAB tvrdí, že má silnú súvahu, ako aj likviditu a prisľúbené úverové linky vo výške približne 22 miliárd SEK.



SSAB očakáva, že dopyt po vysoko pevnej oceli sa spočiatku zníži o niečo menej ako dopyt po štandardnej oceli, pretože vysoko pevná oceľ má určitú podporu na ázijských trhoch, kde je už badať oživenie.



Na druhej strane, v oboch Amerikách a v Európe sa dodávky ocele v 2. štvrťroku oproti 1. kvartálu prudko znížia pre blokády tamojších ekonomík.



Oceliareň SSAB minulý mesiac z dôvodu súčasnej neistoty ako preventívne opatrenie znížila na polovicu svoju dividendu za rok 2019, a to na 0,75 SEK na akciu z 1,50 SEK/akcia. Taktiež oznámila svojim fínskym pracovníkom, že budú dočasne prepustení v priemere na tri týždne. V postihnutých závodoch je zamestnaných zhruba 3500 ľudí.



(1 EUR = 10,8723 SEK)