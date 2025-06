Zisk výrobcu alkoholu Rémy Cointreau klesol vlani o vyše 34 %

Paríž 4. júna (TASR) - Francúzsky výrobca alkoholických nápojov Rémy Cointreau zaznamenal za minulý obchodný rok pokles zisku o vyše 34 %, čo je dôsledok poklesu tržieb takmer o pätinu. Spoločnosť zároveň zrušila pôvodný ambiciózny odhad vývoja tržieb na rok 2030, pričom ako dôvod uviedla americké dovozné clá a pretrvávajúci slabý predaj v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk producenta prémiového koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau dosiahol za obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončil v marci, 121,2 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 34,4 %. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk na akciu 2,49 eura, zatiaľ čo v predchádzajúcom obchodnom roku to bolo 3,84 eura/akcia.



Pokles o viac než 30 % zaznamenal aj prevádzkový zisk. Dosiahol 217 miliónov eur, čo v porovnaní s obchodným rokom 2023/2024 predstavuje pokles o 30,5 %.



Konsolidované tržby spoločnosti sa znížili o vyše pätiny. Od apríla 2024 do konca marca 2025 dosiahli 984,6 milióna eur, čo oproti predchádzajúcemu obchodnému roku znamená pokles o 17,5 %. Na organickej báze klesli o 18 %.



Firma zároveň zrušila pôvodný odhad vývoja tržieb v roku 2030, v rámci ktorého počítala s rastom na hornej úrovni jednociferného pásma. Pridala sa tak k ďalším spoločnostiam v tomto sektore, ako Diageo a Pernod Ricard. Všetky usúdili, že pôvodné ciele v oblasti tržieb boli príliš ambiciózne vzhľadom na to, že dopyt po drahých likéroch klesá.



Situácia Rémy Cointreau je však ešte zložitejšia. Spoločnosť totiž až 70 % tržieb realizuje z predaja koňaku, a to najmä v USA a Číne, kde dopyt po tomto produkte klesá, navyše, obidve vlády zaviedli clá.