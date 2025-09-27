< sekcia Ekonomika
Zisky čínskeho priemyslu sa v auguste výrazne oživili
Autor TASR
Peking 27. septembra (TASR) - Zisky čínskeho priemyslu sa v auguste výrazne oživili, hoci firmy sa pre pretrvávajúco slabý dopyt pripravovali na širšie ochladenie rastu ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prísne vládne opatrenia zamerané proti cenovým vojnám pomohli minulý mesiac zmierniť defláciu na úrovni výrobcov. Slabšie údaje z ekonomiky, ktoré signalizujú neplnenie prognóz, vyvíjajú tlak na vládu, aby podporila rast.
Priemyselné zisky v auguste medziročne vyskočili o 20,4 % po júlovom znížení o 1,5 %. Za osem mesiacov od januára do augusta sa zvýšili o 0,9 %. Na porovnanie, v prvých siedmich mesiacoch (do konca júla) klesli o 1,7 %, uviedol v sobotu čínsky štatistický úrad.
Intenzívny konkurenčný boj v kľúčových priemyselných odvetviach, ako sú napríklad automobilový či solárny sektor, vyústil v cenové vojny, čo malo negatívny vplyv na marže. V dôsledku toho výrobca elektrických vozidiel BYD zaznamenal prvý pokles kvartálneho zisku za 3,5 roka.
Snahy Pekingu o obmedzenie agresívnych cenových praktík priniesli výsledky, čo sa prejavilo na spomalení poklesu cien výrobcov. Dopyt sa však zatiaľ výraznejšie neoživil. Dôvodom je pretrvávajúca kríza na realitnom trhu a slabý trh práce. Výroba aj maloobchodný predaj zaznamenali v auguste najslabší rast od minulého roka.
Peking zatiaľ neprijal rozsiahlejšie stimuly na podporu ekonomiky, pretože sa obáva nafúknutia bubliny na akciovom trhu. Zníženie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed) by však mohlo vytvoriť priestor pre čínsku centrálnu banku (PBOC) na uvoľnenie menovej politiky bez rizika úniku kapitálu alebo oslabenia jüanu.
Štátne priemyselné spoločnosti zaznamenali v prvých ôsmich mesiacoch pokles ziskov o 1,7 %. Naopak, zisky súkromných firiem vzrástli o 3,3 %, pričom zisky zahraničných spoločností stúpli o 0,9 %.
