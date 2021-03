ZKW investuje v Krušovciach do energeticky úsporných systémov

Topoľčany 4. marca (TASR) - Spoločnosť ZKW Group, ktorá má na Slovensku svoj druhý najväčší výrobný závod, pripojí začiatkom mája k svojim doterajším lokalitám kancelárie v českom Olomouci a čínskom Šanghaji. Nová pobočka v Olomouci bude súčasťou celosvetovej výskumnej siete. V olomouckom výskumnom centre by zo začiatku malo nájsť prácu 50 vývojárov, pričom cieľ ZKW je do roku 2023 zamestnať až 100 kvalifikovaných špecialistov vrátane inžinierov zo Slovenska, potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Schubert.



Koncom minulého roka dostala spoločnosť finančnú injekciu od Európskej investičnej banky vo výške 150 miliónov eur. Koncern plánuje finančné prostriedky použiť na investície spoločnosti vo výskume, vývoji a inováciách v oblasti inovatívnych svetelných systémov automobilov vykonaných v Rakúsku a na Slovensku. „S financovaním Európskej investičnej banky budeme schopní naďalej rozširovať inovačné aktivity s vyšším rozpočtom na výskum a vývoj. Investujeme aj do udržateľnej výroby a ekologického rozvoja. Výrobný závod v Krušovciach čakajú investície do energeticky úsporných systémov,“ potvrdil Schubert.



Skupina ZKW je hlavný dodávateľ automobilového priemyslu, ktorý vyvíja a vyrába inovatívne prémiové svetelné systémy a elektronické moduly. Ku koncu roka 2020 zamestnával koncern približne 10.000 zamestnancov v 12 výrobných závodoch po celom svete. Celkový obrat skupiny dosiahol vyše 1,03 miliardy eur. „Aktuálne máme najvyšší objem objednávok v histórii spoločnosti. V roku 2022 plánuje ZKW dosiahnuť rekordné tržby,“ priblížil zámery skupiny Schubert.