Brusel 1. októbra (TASR) - Zotavovanie výrobného sektora eurozóny nabralo v septembri tempo, najmä vďaka Nemecku, kde továrne zaznamenali výrazné oživenie dopytu po zmiernení obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit, ktorý potvrdil, že rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v septembri zrýchlil tak, ako to naznačil predbežný odhad.



Konkrétne, index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v septembri zvýšil na 53,7 bodu z 51,7 bodu v auguste. To sa zhoduje s predbežným výsledkom a zároveň je to najväčší nárast PMI za uplynulé dva roky. Okrem toho, prevádzkové podmienky v regióne sa zlepšili, už tretí mesiace po sebe. Septembrový PMI sa tak ešte viac vzdialil od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, ktoré IHS Markit sleduje, ich PMI už dosiahol alebo sa výrazne vzdialil od hranice 50 bodov. Najlepšie výsledky pritom vykázala najväčšia ekonomika bloku - Nemecko.



Presnejšie, PMI nemeckého výrobného sektora dosiahol v septembri 56,4 bodu, čo je síce menej ako 56,6 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň je to jeho najvyššia hodnota za 26 mesiacov. Druhé bolo Taliansko s PMI 53,2 bodu, čo je jeho 27-mesačné maximu. Nasledujú Holandsko (52,5 bodu, sedemmesačné maximum), Rakúsko (51,7 bodu dvojmesačné maximum), Francúzsko (51,2 bodu, dvojmesačné maximum), Španielsko (50,8 bodu, dvojmesačné maximum), Grécko (50 bodov, najviac za sedem mesiacov) a Írsko (50 bodov, štvormesačné minimum).



"Oživenie výroby v eurozóne získalo v septembri ďalšiu dynamiku a zavŕšilo tak najväčší kvartálny rast produkcie od prvých troch mesiacov 2018," skonštatoval v komentári Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Pripomenul však, že oživenie euroregiónu by bolo oveľa skromnejšie bez Nemecka, kde produkcia obzvlášť prudko vzrástla. Vďaka tomu sa nemecký výrobný sektor podieľa zhruba polovicou na celkovej septembrovej expanzii tohto odvetvia v euroregióne.