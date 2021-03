Priemyselná aktivita v USA rástla vo februári najrýchlejšie za 3 roky

Washington 1. marca (TASR) - Priemyselná aktivita v USA sa vo februári zrýchlila a bola najvyššia za 3 roky. Podporil ju predovšetkým nárast nových objednávok. Výrobcovia sa však musia vyrovnávať s vyššími cenami materiálov a ďalších vstupov.



Index výrobnej aktivity inštitútu Institute for Supply Management (ISM) vo februári stúpol na 60,8 bodu z 58,7 bodu, To bolo najviac od februára 2018. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 58,9 bodu.



Index sa pohybuje vysoko nad 50-bodovou úrovňou, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. Na výrobný sektor pripadá 11,9 % ekonomiky v USA. Tempo rastu aktivity sa zrýchlilo aj napriek nedostatku čipov, ktorý pribrzdil produkciu v automobilovom priemysle.



Motorom expanzie ekonomiky v USA je aktuálne vysoký dopyt po výrobkoch, ako sú nábytok alebo elektronika, keďže takmer štvrtina pracovnej sily pre pandémiu pracuje z domu. V lete by sa dopyt vďaka postupu očkovania mohol presunúť smerom k službám.



Index nových objednávok vo februári vzrástol na 64,8 bodu zo 61,1 bodu v januári. Výrobné závody preto prijímali nových pracovníkov. Index zamestnanosti stúpol z 52,6 bodu na 54,4 bodu, čo je najviac od marca 2019.