Priemyselná produkcia a tržby v Maďarsku v septembri vzrástli
Autor TASR
Budapešť 6. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku sa v septembri zotavila z augustového poklesu a stúpla, zatiaľ čo rast maloobchodných tržieb sa zrýchlil. Oznámil to vo štvrtok maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, priemyselná produkcia v susednej krajine v septembri 2025 bez úprav o sezónne vplyvy medziročne vzrástla o 1,3 % po poklese o 7,4 % v auguste. Po úprave o počet pracovných dní však priemyselná produkcia v susednej krajine v septembri 2025 medziročne klesla o 1,5 %, čo bolo pomalšie tempo ako jej zníženie o 4,8 % v auguste. V medzimesačnom porovnaní sa produkcia priemyslu v Maďarsku v septembri zvýšila o 1,3 %, čo kontrastovalo s jej poklesom o 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Separátne údaje ukázali, že medziročný rast maloobchodných tržieb v krajine sa v septembri 2025 zrýchlil na 3 % z 2,4 % v auguste. Dosiahol tak najväčšie tempo za tri mesiace.
Objem predaja potravín, nápojov a tabaku pritom vzrástol medziročne o 3,1 % a predaj nepotravinárskych výrobkov o 3,5 %. Predaj motorových palív stúpol o 0,6 %. A zároveň, zásielkový a online predaj, ktorý predstavuje 9 % z celkového maloobchodného predaja, sa v septembri medziročne zvýšil o 9,5 %.
V medzimesačnom porovnaní tržby maďarských maloobchodníkov po úprave o sezónne vplyvy stagnovali.
