< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia aj ceny výrobcov v Poľsku klesli
Produkcia v poľskom priemysle klesla v januári medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka vykázala 7,3-percentný rast.
Autor TASR
Varšava 19. februára (TASR) - Po zotavení v závere minulého roka zaznamenala priemyselná produkcia v Poľsku v januári nečakaný pokles. Ten vykázali aj ceny výrobcov, pričom v ich prípade to bol najvýraznejší pokles za viac než rok. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje poľského štatistického úradu.
Produkcia v poľskom priemysle klesla v januári medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka vykázala 7,3-percentný rast. Údaje výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom o 2,4 %.
Vývoj v priemysle výrazne ovplyvnil spracovateľský sektor, kde produkcia klesla o 3,2 %, a sektory ako banský a ťažobný, kde produkcia spomalila tempo rastu. Naopak, produkcia v oblasti verejnoprospešných podnikov sa výrazne zvýšila, o viac než 18 %.
Štatistici okrem toho zverejnili údaje o vývoji cien výrobcov za január. Tie pokračovali v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň od decembra 2024.
Ceny poľských výrobcov klesli v januári medziročne o 2,6 % po 2,5-percentnom poklese v závere minulého roka. Podobne ako v prípade priemyselnej produkcie aj pri cenách výrobcov boli údaje výrazne odlišné od očakávaní ekonómov. Tí počítali so spomalením poklesu na 2,4 %.
Vývoj v cenách výrobcov opäť najviac ovplyvnili spracovateľský sektor, kde ceny klesli o 2,9 %. Klesli aj v prípade verejnoprospešných podnikov, a to o 2 %. Ceny v banskom a ťažobnom sektore ale vzrástli o 2,3 %.
Produkcia v poľskom priemysle klesla v januári medziročne o 1,5 %, zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka vykázala 7,3-percentný rast. Údaje výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom o 2,4 %.
Vývoj v priemysle výrazne ovplyvnil spracovateľský sektor, kde produkcia klesla o 3,2 %, a sektory ako banský a ťažobný, kde produkcia spomalila tempo rastu. Naopak, produkcia v oblasti verejnoprospešných podnikov sa výrazne zvýšila, o viac než 18 %.
Štatistici okrem toho zverejnili údaje o vývoji cien výrobcov za január. Tie pokračovali v poklese, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň od decembra 2024.
Ceny poľských výrobcov klesli v januári medziročne o 2,6 % po 2,5-percentnom poklese v závere minulého roka. Podobne ako v prípade priemyselnej produkcie aj pri cenách výrobcov boli údaje výrazne odlišné od očakávaní ekonómov. Tí počítali so spomalením poklesu na 2,4 %.
Vývoj v cenách výrobcov opäť najviac ovplyvnili spracovateľský sektor, kde ceny klesli o 2,9 %. Klesli aj v prípade verejnoprospešných podnikov, a to o 2 %. Ceny v banskom a ťažobnom sektore ale vzrástli o 2,3 %.