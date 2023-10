Priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby v Číne vzrástli

Peking 18. októbra (TASR) - Čínska priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v septembri vzrástli viac, ako očakávali ekonómovia. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Konkrétne priemyselná produkcia sa v septembri 2023 zvýšila medziročne o 4,5 %, čo bolo rovnaké tempo jej rastu ako v auguste a najvyššie od apríla. Tento výsledok mierne prekonal prognózy ekonómov na úrovni 4,3 %. Prispeli k tomu nedávne vládne kroky na podporu oživenia ekonomiky.



V medzimesačnom porovnaní stúpla priemyselná produkcia v Číne v septembri o 0,4 %.



Štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že maloobchodné tržby v Číne vzrástli v septembri 2023 medziročne o 5,5 %. To bolo viac než ich zvýšenie o 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci aj väčšie tempo než 4,9 %, ktoré očakávali analytici.



Za deväť mesiacov do konca septembra stúpli maloobchodné tržby v Číne o 6,8 %.