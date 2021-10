Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v auguste výrazne spomalil

Budapešť 6. októbra (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v auguste citeľne spomalil, zatiaľ čo v prípade maloobchodných tržieb nabral tempo. Ukázali to v stredu údaje centrálneho štatistického úradu.



Konkrétne sa priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní v auguste medziročne zvýšila o 0,6 % po júlovom náraste o 10,2 %.



K augustovému zvýšeniu produkcie priemyslu ako celku prispel najviac výrobný sektor.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov sa maďarská priemyselná produkcia v auguste znížila o 2,7 % po poklese o 0,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Separátne údaje štatistického úradu ukázali, že maloobchodné tržby v Maďarsku aj v auguste medziročne vzrástli, už piaty mesiac po sebe, a to o 4,1 %. To bolo rýchlejšie tempo ako v júli, keď stúpli o 3 %.



Predaje potravinárskych výrobkov sa pritom v auguste zvýšili o 1,7 % a nepotravinárskych výrobkov o 7,8 %, z toho tržby za automobilové palivá stúpli o 2,3 %.



Za prvých osem mesiacov roka sa maloobchodný predaj v Maďarsku zvýšil o 2,4 %.