Priemyselná produkcia aj nové objednávky vo Švédsku v septembri stúpli

Štokholm 9. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia vo Švédsku aj nové objednávky sa v septembri medziročne zvýšili. Ukázali to v utorok údaje švédskeho štatistického úradu.



Presnejšie, výkon priemyslu v škandinávskej krajine po očistení od kalendárnych vplyvov v septembri 2021 vzrástol, už ôsmy mesiac po sebe, a to medziročne o 3,9 %. To bolo oveľa väčšie tempo ako jeho zvýšenie o 1,2 % v auguste.



V medzimesačnom porovnaní a na sezónne upravenej báze sa priemyselná produkcia v septembri zvýšila o 0,3 % po poklese o 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci.



Zo separátnych údajov štatistického úradu vyplynulo, že priemyselné objednávky očistené o kalendáre vplyvy stúpli v septembri medziročne o 0,9 %. Domáce objednávky sa pritom zvýšili o 2,7 %, zatiaľ čo objednávky zo zahraničia klesli o 0,4 %.



Na medzimesačnej báze klesli priemyselné objednávky v septembri o 2 %.