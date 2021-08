Priemyselná produkcia aj tržby v Číne zaostali za očakávaniami

Peking 16. augusta (TASR) - Čínska priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby pokračovali v júli v raste, tempo rastu sa však v obidvoch prípadoch spomalilo, pričom výrazne zaostalo za očakávaniami. Dôvodom je opätovný nástup nového koronavírusu, najmä v dôsledku infekčnejšieho delta variantu, ako aj rozsiahle záplavy v niektorých oblastiach, ktoré narušili chod firiem.



Čínska priemyselná produkcia vzrástla v júli medziročne o 6,4 % po 8,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad. To je najslabší rast za posledných 11 mesiacov.



Výsledok zaostal aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali so spomalením rastu na 7,8 %.



Maloobchodné tržby sa zvýšili o 8,5 %. Aj v tomto prípade bol rast výrazne slabší, než sa čakalo. Analytici očakávali, že rast dosiahne 11,5 % po tom, ako sa v júni tržby v maloobchode zvýšili o 12,1 %.



Rast čínskej ekonomiky sa dostal na predpandemické úrovne, tempo rastu však postupne stráca na dynamike, keďže firmy zápasia s vyššími nákladmi a problémami pri dodávkach. Navyše rast počtu infikovaných delta variantom nového koronavírusu v júli viedol k novým protipandemickým opatreniam. K tomu sa pridalo nepriaznivé počasie.



Z tohto dôvodu bude podľa predstaviteľov štatistického úradu zotavovanie v Číne aj naďalej nerovnomerné. Na neisté vyhliadky poukázali aj ďalší ekonómovia. Ako povedal Louis Kuijs, šéf oddelenia ázijských ekonomík v Oxford Economics, "vzhľadom na nulovú toleranciu Číny v súvislosti s ochorením COVID-19 budú akékoľvek budúce prípady rastu infekcií predstavovať pre vyhliadky ekonomiky výrazné riziko. To aj napriek tomu, že približne 60 % čínskej populácie je zaočkovanej".