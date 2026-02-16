< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia eurozóny v decembri klesla o 1,4 %
Produkcia klesla vo všetkých kategóriách s výnimkou tovarov dlhodobej spotreby.
Autor TASR
Luxemburg 16. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v eurozóne vlani v decembri prvýkrát za štyri mesiace klesla. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré zverejnil v pondelok štatistický úrad EÚ Eurostat. Priemyselná produkcia sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 1,4 % po novembrovom náraste o 0,3 %.
Produkcia klesla vo všetkých kategóriách s výnimkou tovarov dlhodobej spotreby. Najhlbší prepad, o 1,9 %, zaznamenala produkcia kapitálových tovarov, zatiaľ čo výroba medziproduktov klesla iba o 0,1 %. Na druhej strane, výroba tovarov dlhodobej spotreby vzrástla o 0,2 %.
Medziročný nárast priemyselnej produkcie v eurozóne sa spomalil na 1,2 % z 2,2 % v novembri.
V rámci celej EÚ sa priemyselná produkcia v decembri znížila medzimesačne o 0,8 %, zatiaľ čo v medziročnom porovnaní vzrástla o 1,4 %
Spomedzi členských štátov, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najväčšie medzimesačné poklesy zaznamenali na Slovensku (-4,9 %), v Nemecku (-2,9 %) a Španielsku (-2,6 %). Najvyšší nárast dosiahli Luxembursko (6,4 %), Švédsko (4,4 %) a Malta (4,2 %).
Najväčší medziročný nárast zaznamenali v Poľsku (6,9 %), Švédsku (4,8 %) a Chorvátsku (4,5 %). Najviac produkcia v porovnaní s decembrom 2024 klesla na Slovensku (-8,5 %), v Luxembursku (-7,9 %) a v Bulharsku (-6,8 %).
