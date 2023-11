Priemyselná produkcia i maloobchodné tržby v Číne prekonali očakávania

Peking 15. novembra (TASR) - Priemyselná produkcia aj maloobchodné tržby v Číne vzrástli v októbri výraznejšie než v predchádzajúcom mesiaci, pričom výsledky prekonali očakávania trhov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál RTTNews.



Priemyselná produkcia v Číne vzrástla v októbri medziročne o 4,6 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od apríla tohto roka. Na porovnanie, v septembri sa produkcia v priemysle zvýšila o 4,5 %. Analytici pritom počítali so spomalením tempa rastu na 4,4, prípadne až 4,3 %.



Lepšie sa vyvíjala aj situácia v maloobchode. Maloobchodné tržby v druhej najväčšej ekonomike sveta vzrástli v októbri medziročne o 7,6 %, zatiaľ čo v septembri rast dosiahol 5,5 %. Analytici očakávali zrýchlenie rastu iba na 7 %. V tomto prípade ide o najvýraznejší rast od mája.



Miera nezamestnanosti zaznamenala v minulom mesiaci 5 %. V porovnaní so septembrom sa nemenila a zároveň potvrdila očakávania ekonómov.