< sekcia Ekonomika
Priemyselná produkcia sa v januári 2026 medziročne zvýšila o 2,7 %
K oživeniu slovenského priemyslu významne prispela aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v januári medziročne vzrástla o 4,7 %.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Priemyselná produkcia SR sa v januári 2026 vrátila k rastu, medziročne sa zvýšila o 2,7 %. Po troch mesiacoch poklesov sa tak kľúčové odvetvie slovenskej ekonomiky opäť dostalo do kladných hodnôt. Išlo zároveň o najvýraznejší medziročný nárast od marca 2025. Počas minulého roka sa pritom výkon priemyslu zvýšil len dvakrát, a to v marci a v septembri. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo v januári medziročný rast výkonu osem. Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok mala dodávka elektriny a plynu, ktorá sa zvýšila o 16,5 %. Po roku, počas ktorého výrazne spomaľovala vývoj priemyslu, tak nastal obrat a odvetvie sa vrátilo k rastu.
K oživeniu slovenského priemyslu významne prispela aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v januári medziročne vzrástla o 4,7 %. Výroba áut tak po troch mesiacoch opäť dosiahla vyšší výkon ako pred rokom.
Naopak, nepriaznivo ovplyvňoval vývoj celého priemyslu v prvom mesiaci tohto roka takmer 20-percentný prepad vo výrobe textilu a kože. Hoci ide o menší sektor, vysoký prepad ho podľa podielu všetkých odvetví na celkovom výsledku zaradil na tretie miesto. Aj na štvrtej priečke z hľadiska celkového významu bolo odvetvie, ktoré ťahalo priemysel nadol, a to päťpercentný pokles produkcie výrobkov z gumy a plastu.
K pozitívnemu vývoju priemyslu prispel aj viac ako 11-percentný nárast v ostatnej výrobe a vyše dvojpercentný rast vo výrobe kovov.
Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo v januári medziročný rast výkonu osem. Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok mala dodávka elektriny a plynu, ktorá sa zvýšila o 16,5 %. Po roku, počas ktorého výrazne spomaľovala vývoj priemyslu, tak nastal obrat a odvetvie sa vrátilo k rastu.
K oživeniu slovenského priemyslu významne prispela aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá v januári medziročne vzrástla o 4,7 %. Výroba áut tak po troch mesiacoch opäť dosiahla vyšší výkon ako pred rokom.
Naopak, nepriaznivo ovplyvňoval vývoj celého priemyslu v prvom mesiaci tohto roka takmer 20-percentný prepad vo výrobe textilu a kože. Hoci ide o menší sektor, vysoký prepad ho podľa podielu všetkých odvetví na celkovom výsledku zaradil na tretie miesto. Aj na štvrtej priečke z hľadiska celkového významu bolo odvetvie, ktoré ťahalo priemysel nadol, a to päťpercentný pokles produkcie výrobkov z gumy a plastu.
K pozitívnemu vývoju priemyslu prispel aj viac ako 11-percentný nárast v ostatnej výrobe a vyše dvojpercentný rast vo výrobe kovov.