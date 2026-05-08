Priemyselná produkcia sa v marci medziročne znížila o 0,9 %
Hlavnou brzdou bola nižšia produkcia automobilov a výrazný prepad vo výrobe ropných produktov.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Priemyselná produkcia zostala aj v marci v útlme, keď sa medziročne prepadla o 0,9 %. Hlavnou brzdou bola nižšia produkcia automobilov a výrazný prepad vo výrobe ropných produktov. Tento vývoj čiastočne kompenzoval rast produkcie v menších odvetviach, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles priemyselnej produkcie SR v marci spomalil na 0,9 % z februárových 2,9 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu sedem vrátane viacerých významných sektorov slovenského priemyslu.
Najpodstatnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu mala už druhý mesiac po sebe výroba dopravných prostriedkov, ktorá bola v marci medziročne nižšia o takmer 6 %. Výsledok mohol byť podľa štatistikov čiastočne ovplyvnený aj vysokou porovnávacou základňou z marca minulého roka, keď produkcia automobilov zaznamenala neobvykle vysoký medziročný rast. Dlhodobý ukazovateľ (bázický index) zároveň potvrdil, že toto kľúčové odvetvie slovenskej ekonomiky dosiahlo v marci 2026 úroveň výkonu o tretinu vyššiu (o 33,6 %) v porovnaní s priemerom roka 2021.
Priemysel v treťom mesiaci tohto roka brzdil aj výrazný, takmer 46 % medziročný prepad vo výrobe ropných produktov. Dvojciferný pokles výkonu v tomto odvetví pretrval už druhý mesiac. Od výraznejšieho prepadu zachraňoval priemysel 12 % nárast výroby potravín a o takmer 6 % vyššie výkony v dodávke elektriny a plynu.
Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 0,7 %. V súhrne za prvé tri mesiace roka 2026 klesla priemyselná produkcia roka o 0,5 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo osem z celkovo 15 sledovaných odvetví. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnila výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé tri mesiace 2026 medziročný pokles o viac ako 3 %. Vyššiemu prepadu zabránil takmer 7 % nárast v dodávke elektriny a plynu. Po zoradení do rebríčka vplyvov na výsledok priemyslu v kumulatíve od začiatku roka 2026 bolo na treťom mieste odvetvie, ktoré ho ťahalo do mínusu. Celkový výkon priemyslu významne spomalil viac než 21-percentný prepad výroby rafinovaných produktov.
